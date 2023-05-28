الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

إنبى يصطدم بفيوتشر فى افتتاح مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر

يشهد ملعب بتروسبورت، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، مواجهة قوية بين إنبي وفيوتشر في افتتاح مباريات دورالـ16 ببطولة كأس مصر.

إنبي بقيادة تامر مصطفى تأهل لدور الـ16 بعد فوزه على لافيينا فريق القسم الثاني بثلاثة أهداف نظيفة، بينما تأهل فيوتشر بقيادة علي ماهر بعد تغلبه على طلائع الأسطول فريق القسم الثالث بنتيجة  4-1.

وحقق إنبي ثلاثة انتصارات في أخر ست مباريات مقابل تعادل وهزيمتين كان أخرهما أمام الأهلي لكنه يملك الطموح في تخطي عقبة فيوتشر ومواصلة مشواره في بطولة كأس مصر.

تامر مصطفى حرص على دراسة فريق فيوتشر بشكل جيد وقام بتدريب لاعبيه على كيفية مراقبة مفاتيح لعبه والحد من مصادر القوة في صفوفه وسيواصل تامر مصطفى الاعتماد على طريقة 3-4-3 التي يخوض بها الفريق مبارياته مع استغلال سرعة التونسي رفيق كابو والقدرات التهدييفية لأحمد أمين أوفا في الوصول لمرمى فيوتشر.

في المقابل حقق فيوتشر أيضا ثلاثة انتصارات في أخر ست مباريات مقابل تعادلين وهزيمة واحدة وبعد خروجه من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وصعوبة منافسته على الفوز بالدوري لم يتبق له سوى المنافسة بقوة على الفوز ببطولة كأس مصر ورابطة الأندية المحترفة ومحاولة انهاء الدوري في المركز الثاني والتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل .

على ماهر طالب لاعبيه بالحذر من فريق انبي الذي قدم أداء جيدا في المباريات الأخيرة وطالبهم بتكثيف الضغط من بداية المباراة لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق البترولي مع الحذر من الهجمات المرتدة التي يقودها رفيق كابو وأحمد أمين أوفا.

يدير المباراة  نادر قمر الدولة ويساعده إيهاب فخري وأحمد زيدان ومعهم سامح حسين حكما رابعا ومحمد سلامة " ميدو " حكم فيديو  وأحمد جابر مساعد حكم فيديو.

بطولة كأس مصر انبى فيوتشر تامر مصطفى علي ماهر

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