رئيس غرفة القليوبية التجارية: التوجه بقوة نحو الدخول فى الثورة الصناعية الرابعة ضرورة ملحة

أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوار الوطني يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل مصر، كما يحلم به المصريون قيادة وشعبًا، لتحسين حياة المواطن المصري، وإحدى آليات الحكومة للتحول إلي الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان بكل ما تحويه من معان، وتحقيق التنمية الشاملة في مصر.

ورحب الفيومي، بالمقترحات والمناقشات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، في كل مجالات الحياة المصرية، علي كل المستويات، وبصفة خاصة القطاع الاقتصادي الذي يمثل أهمية قصوى للمواطن المصري في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر علي المواطن المصري.

وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا كانت لها نصيب كبير من جلسات ومناقشات الحوار الوطني وبصفة خاصة ما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري، الذي يستلزم إنتاج الخامات محليًا مما يسهم في توفير العملة الأجنبية، وبالتالي زيادة احتياطي النقد الأجنبي في خزينة الدولة، وكذلك تحقيق استراتيجية مصر لمضاعفة الصادرات المصرية بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنويًا، موضحًا أن التوجه نحو التصنيع المحلي يسهم في تقليل فاتورة الواردات خاصة للسلع والخامات التي لها بديل محلي.

وشدد الفيومي، علي ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتذليل كل العقبات التي تواجه المستثمرين ومنح المزيد من الحوافز التي تشجع المستثمر على دخول السوق المصرية، وهو ما تعمل علي تحقيقه القيادة السياسية وكان آخرها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار تحت رئاسته مما يعطى قرارات المجلس القوة وإلزام التنفيذ من كل الجهات المعنية.

ودعا الدكتور محمد عطية الفيومي، إلى ضرورة تبني برنامج وطني لبناء اقتصاد قومي قوي قائم علي التصنيع، لأن كلنا علي يقين أن الصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، والتوجه بقوة نحو الدخول في الثورة الصناعية الرابعة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في كل المشروعات و الخطط الاقتصادية والتنموية.