"تعليم البرلمان" تناقش طلبات إحاطة متعلقة بهيئة الأبنية التعليمية.. اليوم

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الأحد، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب فيما يتعلق بهيئة الأبنية التعليمية.

وتقدمت النائبة سحر عيد، عضو مجلس النواب، بثلاثة طلبات بشأن فتح فصل فني صناعي في إدارة السلوم مركز السلوم التابع لمحافظة مطروح، وأيضًا عدم تخصيص أرض لبناء مدرسة دولية في محافظة مطروح، وبعض المشكلات المتعلقة بالمدرسة اليابانية بمحافظة مطروح.

كما تناقش اللجنة طلبين مقدمين من النائب محمد عبدالحكيم أبوزيد، بشأن توفير مبنى بديل لمبنى الإدارة التعليمية وإنشاء مجمع مدارس بمركز ملوى محافظة المنيا.

ويستأنف مجلس النواب جلساته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الملاهي بهدف تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت ألكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.