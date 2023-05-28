الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

فحص 1122 مريضًا خلال قافلة صحية متنوعة بقرية العثمانية بالمحلة

قافلة صحية
قافلة صحية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتائج القافلة الطبية متعددة التخصصات والتي تم تنفيذها على مدار يومين متتاليين في قرية العثمانية بمركز المحلة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي نظمتها مديرية الصحة بالغربية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تنفيذ ونشر القوافل الصحية بمختلف مراكز المحافظة لضمان تقديم الخدمة الطبية المجانية للفئات الأولى بالرعاية وخاصة في قرى "حياة كريمة"، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية التنمية البشرية لأهالي القرى والتي من أهم عناصرها الصحة العامة والتمتع بصحة جيدة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في الريف.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 1122 مريضًا في مختلف التخصصات من (باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان) بالمجان، كما تم إجراء 134 تحليل دم، 115 تحليل طفيليات و32 أشعة إلى جانب تحويل 11 حالة لمستشفى المحلة العام لاستكمال الفحوصات اللازمة لإجراء بعض الجراحات، وجار متابعة الحالات من قبل خدمة المواطنين، كما تم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 342 مواطنًا.

الكشف مخالفات مريض خلال قافلة صحية متنوعة بقرية العثمانية

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