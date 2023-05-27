السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الشيخ ممدوح عامر بعد فيديو رقصه وغنائه: "أنا إنسان ومن حقى أفرح"

ممدوح عامر
ممدوح عامر

علق القارئ الشيخ ممدوح عامر، على الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بغنائه في فرح شقيقه بأغنية لأم كلثوم.

 وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، والمُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء اليوم السبت: "أن إنسان ومن حقي أفرح في فرح ابني البكري".

وأضاف: "دي أول فرحة بعد وفاة والدي وكنت حابب أصدر فرحتي للعريس، وفى الأول والآخر أنا من البشر، وكنت فرحان في بيتي ومع ولادي وإخواتي، وقلنا نهيص شوية".

وتابع: "هو أن مش من حقي أفرح زي باقي الناس، وكنت في فرح أخويا وبحب أهزر وأضحك وغنيت".

وطالب الإعلامي عمرو خليل، من الشيخ ممدوح عامر، بأن يطرب المستمعين بآيات من القرآن الكريم، خلال المداخلة الهاتفية.

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