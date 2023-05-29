مشكلة تؤرق العالم.. "الصحة العالمية" تعلن استمرار تسجيل حالات جديدة من كورونا

خلال الساعات القليلة الماضية أعلنت منظمة الصحة العالمية، عن تسجيل حالات إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي ما يزال يؤرق العالم.

في الوقت الذي خففت فيه بعض الدول الإجراءات الاحترازية، وقلت معدلات الإصابة بالمرض على مستوى العالم.

ولكن ما أثار خوف المواطنين من جائحة جديدة من فيروس كورونا، حيث أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه تم تسجيل ما يقرب من 2.3 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة حوالي 15 ألف حالة في آخر 28 يوما (من 24 أبريل إلى 21 مايو 2023) وذلك بانخفاض قدره 21٪ و17٪ على التوالي مقارنة بالأيام الثمان والعشرين السابقة لها (27 مارس الى 23 أبريل 2023 ).

من جهتها أكدت وزارة الصحة والسكان عن استقرار وضع كورونا في مصر خلال الأشهر الماضية وحتى الآن، كما أن إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتهاء فيروس كورونا كحالة طوارئ يعود إلى التوسعات في عملية تطعيم المواطنين على مستوى العالم وانخفاض معدل الوفيات، في الوقت الذي معظم الدول تجاوزت معدلات التطعيم عن 70%.

فيما أكد حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هناك فارق بين الوباء والفيروس حيث أن فيروس كورونا ما زال منتشرا، لكن الإصابات والوفيات في أقل معدلاتها منذ العام الماضي، مشيرا إلى أن كورونا خلص كوباء، لكن كفيروس منتشر مثل نزلات برد والإنفلونزا.

وفي ظل استمرار انتشار التحورات الجديدة من كورونا أمر طبيعي مثل متحور دلتا ودلتا بلس، والتطعميات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات، حيث أعلنت وزارة الصحة في يناير الماضي عن توفير 3 ملايين جرعة من لقاح فايزر- المعدل- وذلك للتعامل بفاعلية وأمان مع متحور أوميكرون وجميع متحورات فيروس كورونا.

وعلى الصعيد العالمي جرى الاستثمار في الإنتاج العالمي للقاحات كورونا، مما ينقذ الأرواح ويخفف من تأثير الفيروس، تم إجراء هذه الاستثمارات خلال الطوارئ الصحية لفيروس كورونا دون معرفة ما إذا كانت اللقاحات ستكون فعالة، وفق مفوضية الاتحاد الأوروبي.

كما شاركت الدول الأوروبية 526 مليون جرعة مع دول أخرى حول العالم، هذا التمديد الجديد للعقد هو تعديل لصفقة مايو 2021 بين الاتحاد الأوروبي وشركة Pfizer-BioNTech التي التزمت بشراء 900 مليون جرعة، مع خيار شراء 900 مليون إضافية.