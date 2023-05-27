السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القاهرة الإخبارية: بعد الصمت الانتخابى الجميع فى ترقب لنتائج الانتخابات التركية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

قال عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من أنقرة، إن تركيا دخلت مسألة الصمت الانتخابي، ولا يستطيع أحد الحديث عن الانتخابات ونتائجها حتى مساء الغد.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، قام اليوم بزيارة ضريح عدنان مندريس رئيس وزرائه السابق، كما قام مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، بتقديم وعود للعاشقين لكرة القدم ببث المباريات بشكل مجاني.

جولة الإعادة توصف باليوم التاريخي

وأكد أن تركيا في حالة ترقب كبير لجولة إعادة الانتخابات الرئاسية غدًا، ويوصف باليوم التاريخي الذي سيغير كل شيء بتركيا والجميع متحمس عن انتخابات 14 مايو، والتي كان بها إحباط من المعارضة ونشوة من تحالف الشعب الحاكم، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر صناديق الانتخابات والمراقبون يقولون إن نتيجة الجولة الأولى من الممكن أن تتغير بكثافة التصويت على الانتخابات.

مراسل القاهرة الاخبارية تركيا جولة الإعادة ترقب اليوم التاريخي

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