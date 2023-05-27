السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

العودة إلى أسيوط المدينة المقدسة

عزت الطيرى
عزت الطيرى

تمشى           

فى بهو مدينتك الأولى

ذى السبعة أبواب

كغريب مرجوم الأنسابِ

تعانق بعيونك

أرتال أزقتها

ومقاهيها الألف

شوارعها المملوءة بالذكرى

بعبير باقٍ

من عطر بنات

نسيتك

ودخلت واختبأت

فى متن قصائدك البكرِ

حقول كانت يانعة

بالبرسيم وبالقمح

وأشجار الكافور

فتسقى من ماء «الإبراهيمية»

والخزان

فصارت أبراجًا

وشوارع تفضى

لميادين

ولا تعرف أسماء لها

وعرائسَ مزدهرات بالفرح

وما ألقوا بعذوبتها

فى النيل

ليربو ويفيض

إذا شح الماء وغاض

وتلميذ أشقر

يتشح بعلم 

يمتشق حقيبته المكتظة

بكراريس الرسم

وكتب التاريخ

خرائط وطن

قد سرق الأتراك الفرس

وأبناء يهوزا 

ما سرقوا 

وانطلقوا..

ليعيثوا فى الأرض عنادًا..

.. بنت

تنتظر الباص لتلحق

بمحاضرة فى علم التشريح

وتخشى أن تنطلق ضفادع

من كيس تحمله..

عد

يا حزن جنوبك

ما عادت مدن الأحلام المجهضة طويلًا

مدن

كنت قديمًا تعرفها وتقدسها

تقديسًا

حسنًا

حسنين 

وأربع حسنات

سأعود الآن إلى قرية روحى السمراء

حزينًا

مطرودًا

من جنة مدنى الأولى

من ذكراها

من وقع خطاها

من رجع صداها

أحمل أكياس دقيق

وكثيرًا من عسل 

فى الليل

إلى بيت امرأة

تطهو الرمل

لأطفال جاعوا

تنتظر أميرًا

هل كنت أنا

الأكثر قراءة

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الشيخ ممدوح عامر عن فيديو غنائه لأم كلثوم: أنا شاب فرفوش

بث مباشر حفل ختام مهرجان كان 2023.. إطلالات مبهرة

نائب محافظ مطروح: قرعة علنية لـ60 شابًا وفتاة لاختيار أماكن إقامة وحدات الطعام المتنقلة

"بسبب لهو الأطفال".. طعنة نافذة بالبطن تقتل شابًا فى مشاجرة بالمنيرة

بسبب الحرب الأوكرانية.. روسيا تطرد الدبلوماسيين والمعلمين والموظفين الثقافيين الألمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟