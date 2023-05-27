السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| نبوى الأزهرى: كان النبى يقلل من طعامه كى يُعلم أمته الصبر (فيديو)

الدكتور أحمد نبوي
الدكتور أحمد نبوي الأزهري

قال الدكتور أحمد نبوي الأزهري، الأستاذ في جامعة الأزهر الشريف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متقللًا في طعامه كي يُعلم أمته الصبر والرضا.

وأضاف نبوي، اليوم السبت، خلال برنامج "نبي الرحمة" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول كان يحوز الدنيا، وملّكه ربه أموال الصحابة وعرض عليه أن يعطيه جبل أحد من الذهب، وكان يبيت عند ربه يطعمه ربه ويسقيه، ومع ذلك كان يقلل ويزهد في الدنيا، لافتًا إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين الفقر والزهد.

 

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس نبي الرحمة الأزهر الشريف النبي يقلل من طعامه الرسول كان يحوز الدنيا

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