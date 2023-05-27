السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأوقاف: انطلاق دورة برنامج الموارد البشرية لتنمية المهارات الإدارية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت اليوم السبت، دورة (برنامج الموارد البشرية) في تنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية لعدد 46 متدربًا من الإداريين والعاملين بالديوان العام والمديريات الإقليمية بمسجد النور بالعباسية وذلك للعمل على صقل مهاراتهم الإدارية والقانونية، وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع المستوى العلمي والمهاري للعاملين بها.

وحاضر أشرف عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الموارد البشرية عن أسباب وعوامل إنهاء خدمة الموظف والجزاءات، وهل يشترط تقديم طلب لمحوها؟ والقيادات العليا، وبعض الأمور الإدارية المهمة.

وتحدثت الدكتورة ألفت السيد أحمد، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بديوان عام وزارة الأوقاف، عن طبيعة العمل داخل الإدارة العامة للشئون المالية والمهام الموكلة إليها واللوائح والفواتير المنظمة لها والجهات الرقابية، والفرق بين الميزانية والموازنة، والمنظومات الآلية المتبعة داخل الإدارة ودورها في الشمول المالي.


 

دورة برنامج الموارد البشرية تنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية وزارة الأوقاف خدمة الموظف دورة

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