الرئيس السيسي يكشف 4 محددات للتعامل مع الأزمة السودانية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأهمية القصوى للتنسيق مع دول الجوار لحلحلة الأزمة في السودان واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان، لكونها الأكثر تأثرًا بالأزمة والأكثر حرصا على إنهائها.

وقال الرئيس السيسي، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان: "لقد اطلعت مصر بمسئوليتها من خلال تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة والشركات الدوليين للعمل على إنهاء الوضع الجاري".

وأضاف أن مصر استندت إلى عدد من المحددات لحل الأزمة السودانية؛ أولا: ضرورة التوصل لوقف شامل مستدام لإطلاق النار بما لا يتصل فقط على الأغراض الانسانية، وثانيا وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة والوطنية والتي تعد العمود الفقري لحماية الدولة من خطر الانهيار، وثالثا: النزاع في السودان أمر يخص الأشقاء ودورنا كأطراف إقليمية مساعدتهم على تحقيق التوافق حول حل الأسباب التي ادت اليه، ورابعا: تؤكد مصر احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شئونه الداخلية وأهمية عدم السماح بالتدخل الخارجي في أزمته.