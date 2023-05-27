السيسي: استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية من أجل سودان مستقر وآمن

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالشكر للرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية جزر القمر، خلال مشاركته يشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان.

وأكد الرئيس السيسي على جهود مصر من أجل إنهاء الأزمة الحالية في السودان تتكامل مع مختلف المسارات الإقليمية ذات الصلة بما فيها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وأضاف أن استقرار السودان الشقيق والحفاظ على وحدة مؤسساته له أثر إيجابي على الشعب السوداني.

وأكد على استمرار الشراكة بين الأطراف الأفريقية وكافة الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية من أجل العمل معا نحو سودان مستقر وآمن.