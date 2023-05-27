اقتصادى: إشادة إفريقية بتجربة مصر فى إصدار السندات الخضراء بسوق المال الصينية

كشف الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن كيفية استخدام اليوان الصيني في التجارة لرءوس الأموال المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن هناك إشادة إفريقية بتجربة مصر في إصدار السندات الخضراء في سوق المال الصينية.

وأضاف أن الصين الشريك التجاري الأول وصاحب الاستثمارات الأولي في القارة الإفريقية، موضحًا ان حجم العملات التي سيتم استخداها في الاستثمار في إفريقيا سيقلل من فكرة الطلب علي الدولار.

وأشار إلى أن ذلك له تداعيات كبيرة علي سوق العملة وعلي جذب الاستثمارات، لأن تنوع العملات المستخدمة في مجال الاستثمار أحد المحفزات الكبيرة والأساسية سواء علي مستوي الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.