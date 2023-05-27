السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا استئناف سلمى الشيمي على حكم حبسها

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

 تستكمل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالدخيلة غرب الإسكندرية الأحد، جلسات استئناف عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، على حكم محكمة الدرجة الأولى بالحبس عامين والغرامة.

وحضرت المتهمة من محبسها مرتدية ملابس سوداء "عباءة سوداء وطرحة" وكمامة لتدخل قاعة المحكمة في صمت، انتظارًا لبدء جلسة محاكمتها بتهمة تصوير وبث مقاطع فيديو إباحي عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية. 

وأصدرت محكمة جنح الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار صادق بلال حكمها على عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفجور والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

محكمة جنح مستانف الاقتصادية بالدخيلة غرب الاسكندرية عارضة الأزياء سلمى الشيمي

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