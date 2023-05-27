السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير عسكري: مصر هي الدولة الأكثر إلمامًا بالملف السوداني

السودان
السودان

قال اللواء معتصم عبد القادر، الأستاذ بالأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في السودان، إن مصر هي الدولة الأكثر إلمامًا بالملف السوداني.

وأضاف عبد القادر خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك تواصل تاريخي ومستمر بين مصر والسودان على المستوى الشعبي ومستوى القيادة".

كما أشاد عبد القادر بخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد خلاله أن الأزمة السودانية تخص الأشقاء السودانيين ويجب عدم تدخل أي جهات خارجية في الشأن السوداني.

وأكد أن الحكومة السودانية ملتزمة بالحل السلمي ودخلت في مفاوضات جادة، لكن حتى الآن قوات الدعم السريع تحتل منازل المواطنين والمستشفيات بالخرطوم.

خبير: قوات الدعم السريع تحتل منازل المواطنين والمستشفيات بالخرطوم

وأشار الخبير العسكري أن الجيش السوداني حتى الآن لا يريد أن يتعامل عسكريًا خصوصًا لوجودهم في مستشفيات وأماكن حساسة ذات طبيعة مدنية، مضيفًا أن الجيش السوداني في طريقه لإنهاء التمرد في البلاد.

مصر مصر والسودان القاهرة الإخبارية الأزمة السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي قوات الدعم السريع الجيش السوداني

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