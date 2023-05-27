"الكهرباء" تعلن تركيب برج أبوسمبل وإعادة التيار للمدينة فى "وقت قياسى"

أعلنت وزارة الكهرباء عن الانتهاء من تركيب البرج الجديد ٨٧، والبدء في التغذية الكهربية لمدينة أبوسمبل من الشبكة الكهربية الرئيسية في وقت قياسي غير مسبوق، وفي أوقات وأجواء الطقس الصعبة بالمنطقة.

وتوجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشكر والإشادة لكل العاملين والقيادات في كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لما تم من مجهودات كبيرة وإنجاز غير مسبوق فى إحلال وتركيب برج جهد 66 كيلو فولت وتأمين التغذية الكهربية باستخدام 18 ماكينة طوارئ، بسرعة الانتقال والتركيب والتوصيل لمسافة أكثر من 350 كيلومترًا ليلًا، وفي ظل أحوال جوية سيئة ورياح شديدة بكل جدية، وتحمل المسئولية لتأمين التغذية الكهربية لمدينة أبوسمبل، وسيقوم وزير الكهرباء باستقبال ومكافأة هؤلاء الأبطال تقديرًا لمجهوداتهم الكبيرة والقيام بواجبهم على أكمل وجه.

وأشاد شاكر بالتعاون والتنسيق الرائع مع المحافظة وكل الجهات المعنية لسرعة إنجاز ما تم من عمل لتوفير التغذية الكهربية للمنطقة.

وأكد شاكر على التزام واستمرار رجال الكهرباء في كل مكان بتلبية واستقرار التغذية الكهربية على أرض مصر الحبيبة.

وأكد شاكر على استمرار المتابعة لاستقرار التغذية الكهربية خاصة في ظل عدم استقرار الظروف الجوية بالمنطقة مع استمرار بقاء ماكينات الطوارئ بالمدينة لحين الاطمئنان على استقرار الأوضاع بالمدينة والمناطق المحيطة.