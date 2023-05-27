السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 90 طن قمح بمخازن خاصة بالمحلة دون توريدها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، من ضبط 90 طن قمح بمخازن ومفارش تجميع الأقماح المحلية بدائرة مركز المحلة الكبرى، لم يتم توريدها إلى الشون، حيث تم نقل الكميات المضبوطة من القمح المحلي حصاد موسم عام 2023 وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، بعد أخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

وفي سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية، على 465 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، كلّف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقًا مع الجهات المعنية.

وتم رصد 465 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمي ودواجن وأسماك مدخنة "رنجة" مجهولة المصدر وبيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

وتم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وشدد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بمحافظة الغربية، على مفتشي التموين بضرورة ضبط أية كميات من الأقماح يتم تجميعها بعيدًا عن أعين الحكومة، مشيرًا إلى أن تلك الوقائع تمثل اعتداءً على المال العام والمديرية لن تسمح بذلك مطلقًا لأن القمح خط أحمر. 

ضبط ميرا قمح دون توريدها ووكيل التموين القمح احمر

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