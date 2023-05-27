السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل صحة مطروح يفتتح التدريب العملى على منظومة سلاسل الإمداد للتموين الطبى والدوائى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، الدورة التدريبية الخاصة بالتدريب العملي على منظومة سلاسل الإمداد للتموين الطبي والدوائي (ميكنة المخازن الاستراتيجية). 

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الدورة  تستهدف مسئولي مخازن التموين الدوائي بالمخازن الرئيسية والفرعية لمديرية الصحة بمطروح والمقامة بمركز معلومات المديرية في الفترة من ٢٧ مايو  وتستمر لمدة يومين، تحت إشراف ربيع عيسي مدير مركز المعلومات بديوان المديرية. 

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للحضور وحثهم على سرعة الانتهاء من التدريب والبدء الفوري في التطبيق لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع منافذ الخدمة بالمحافظة. 

جاء ذلك  تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جانب من الحدث

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
الأدوية والمستلزمات الطبية الخدمات الطبية المقدمة رفع كفاءة الخدمات صحة مطروح مديرية الصحة بمطروح محافظ مطروح

الأكثر قراءة

ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

ظهرت الآن.. موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 بالرقم القومي

أزمة "فيديو الغناء" للشيخ ممدوح عامر تتصاعد.. نقيب القراء: عليه أن يعتذر

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم السبت 27-5-2023 مقابل الجنيه المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟