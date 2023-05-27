وكيل صحة مطروح يفتتح التدريب العملى على منظومة سلاسل الإمداد للتموين الطبى والدوائى

افتتح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، الدورة التدريبية الخاصة بالتدريب العملي على منظومة سلاسل الإمداد للتموين الطبي والدوائي (ميكنة المخازن الاستراتيجية).

وأوضح وكيل صحة مطروح أن الدورة تستهدف مسئولي مخازن التموين الدوائي بالمخازن الرئيسية والفرعية لمديرية الصحة بمطروح والمقامة بمركز معلومات المديرية في الفترة من ٢٧ مايو وتستمر لمدة يومين، تحت إشراف ربيع عيسي مدير مركز المعلومات بديوان المديرية.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر للحضور وحثهم على سرعة الانتهاء من التدريب والبدء الفوري في التطبيق لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع منافذ الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث