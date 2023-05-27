محافظ القاهرة يتفقد أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالة الخاصة بالمرحلة الثانية للطريق الدائري بمنطقة البساتين، بالتنسيق مع وزارة النقل، لتنفيذ طريق الخدمات فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لرفع كفاءة الطرق وخلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

كما تفقد محافظ القاهرة أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عرب اليسار والسيدة عائشة؛ تنفيذًا لقرارات الإزالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة، فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين.

وتأتى أعمال الإزالة فى إطار أعمال تطوير تلك المنطقة التاريخية التى تضم المنطقة المحيطة بالقلعة، وميدان السيدة عائشة، ومنطقة السيدة نفيسة، وتوسعة شارع متحف الحضارات ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء وتطوير القاهرة التاريخية للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة وإبراز الوجه الجمالى لها.

وكان قد شهد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل ختام مهرجان أسبوع مصر الجديدة بمدينة غرناطة، والذي أقيم تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة" بمناسبة الذكرى الـ118 على إنشاء حى مصر الجديدة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال إلى أن الاحتفالية المتميزة وفعاليتها المتنوعة تمت تزامنًا مع العيد السنوى لمصر الجديدة الذى يوافق 23 مايو من كل عام، مما أكسبها زخمًا إضافيًا، خاصة مع ما يتميز به حي مصر الجديدة من عناصر معمارية فريدة.

وأكد محافظ القاهرة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بدعم منظومة السياحة، وتطوير المناطق التاريخية والتراثية والحفاظ عليها، وتكاتف كافة مؤسسات الدولة لتنفيذ هذه الرؤية بما يمثله ذلك من ارتقاء بمستوى السياحة في ضوء رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه تم تطوير عدد من المبانى التراثية الفريدة بحي مصر الجديدة، وعلى رأسها قصر البارون، بشكل متكامل يعزز من الارتقاء بالمظهر الحضاري والهوية البصرية للحى.

وأكد محافظ القاهرة أن العاصمة تفخر بتنوع مناطقها التراثية التي تمثل مختلف العصور التاريخية، وتسعى لتجديدها وإعادة إحيائها في إطار النهضة الشاملة في الجمهورية الجديدة، مع اهتمام القيادة السياسية بأن تستعيد القاهرة مكانتها الجديرة بها بين عواصم العالم.

وثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة السياحة والآثار، وكافة الجهات العاملة على عملية ترميم وتطوير المباني التراثية، مشيدًا بالدور البناء الذي تقوم به مؤسسة تراث هليوبوليس للخروج بالاحتفالية السنوية بهذا الشكل المميز.

وشهد الحفل تكريم وزير السياحة والآثار ومحافظ القاهرة لجهودهما فى تطوير والحفاظ على تراث مصر الجديدة.

محافظ القاهرة خلال جولته

IMG-20230527-WA0026

IMG-20230527-WA0023

IMG-20230527-WA0024

IMG-20230527-WA0025

IMG-20230527-WA0027