السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا يحدث لتركيا فى حالة فوز كليجدار أوغلو؟.. "القاهرة الإخبارية" تكشف

كليجدار أوغلو
كليجدار أوغلو

علق عمر أحمد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، على وصول أعداد الناخبين الأتراك في الخارج إلى مليون و900 ألف صوت، قائلًا إن هذا يشير بوضوح إلى أن انتخابات الرئاسة التركية تحمل صبغة ترسيخ النظام الذي سيحكم تركيا لسنوات مقبلة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن النظام الرئاسي موجود حاليًا في تركيا، والمعارضة تقول إنها تريد التحول للنظام البرلماني المقوى.

وتابع: "بالرغم من أن المعارضة فقدت الأغلبية في مقاعد البرلمان لكن بعض المراقبين يقولون إنه في حال فوز كليجدار أوغلو برئاسة تركيا، فهذا يعني إزالة ضغط أردوغان على كتلته الأغلبية في البرلمان، وبالتالي يمكن استخراج أي قانون، بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى النظام البرلماني".

مراسل "القاهرة الإخبارية": هذه الانتخابات ستحدد مستقبل تركيا على الأصعدة كافة

كما أكد أن هذه الانتخابات ستحدد مستقبل تركيا على الأصعدة كافة، وبالتالي هي موضع انتخاب كبير جدًا سواء من الناخبين في الخارج أو الداخل.

واستكمل: "الانتخابات التركية في الخارج شهدت مشاركة كبيرة ولم تكن متوقعة، وبدأت تبشر بإمكانية زيادة كثافة التصويت في الداخل".

وأشار إلى أن زيادة كثافة التصويت في الداخل تعني أن كل شيء ممكن على مستوى النتيجة؛ لأن الجميع حاليًا يراهن على 8 ملايين صوت لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع في الجولة الأولى.

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