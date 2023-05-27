حملة رقابية لمكافحة الفساد الإداري وضبط الأسواق بالشرقية

قام المهندس محمد الصافي، السكرتير العام للمحافظة بتشكيل لجان من قطاعات (التموين - الصحة - الضرائب العامة - الطرق والنقل - الطب البيطري - الخدمات والمرافق - المحليات - الزراعة) للمرور والوقوف على تقديم وتأدية الخدمة وتوفير السلع والخدمات للمواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين.

وشن رجال الرقابة الإدارية بالاشتراك مع اللجان المُشكلة من القطاعات المختلفة، حملات مفاجئة على المنشآت الخدمية بمدينة ههيا؛ لتحقيق الانضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة في قطاع التموين عن ضبط مخالفات لعدد ٢ محطة وقود تنوعت ما بين (إدارة بدون ترخيص - بيع مواد بترولية زيادة عن الأسعار المحددة ) كما تم ضبط عدد ٨ مخالفات لعدد 8 مخابز المدينة تنوعت ما بين (نقص وزن - خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل المخالفات.

وأشار السكرتير العام للمحافظة إلى أن جهود الحملة خلال مرورها على المنشآت الصحية بالمدينة أسفرت عن كشف عدم تواجد ٢٥٠ من العاملين بمستشفى ههيا المركزي وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد ٢ من العاملين بالمركز الطبي بمدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد ٢ من العاملين بالوحدة الصحية بقرية الشبراوين التابعة للمدينة ههيا وتم التسديد قرين الاسم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد ١ من العاملين بمخزن أدوية مدينة ههيا وتم التسديد قرين الإسم بما يفيد الغياب.

كما تم ضبط ٤ مخالفات لبعض المنشآت الطبية الخاصة ( معامل تحاليل - عيادات طبية ) بمعرفة لجنة العلاج الحر وكذلك ضبط صيدلية واحدة مخالفة بمعرفة لجنة هيئة الدواء المصرية ( فرع الشرقية )، وبالمرور على صيدلية ومطبخ مستشفى ههيا المركزي تبين وجود بعض أدوية كورونا منتهية الصلاحية كذلك عدم الالتزام بالشروط الفنية لأحد منتجات الألبان وعدم توافر مستلزمات تشغيل ملصقات لتعريف وجبات المرضى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، و وجود عدد ١٣ جهاز معطل بمستشفي ههيا المركزي ( حضانة - تنفس صناعي - أشعة ثابت ومتحرك - منظار جراحي - سونار - سنتر فيوج ) بالإضافة إلى تعطل جهاز الإنذار ، وتم مخاطبة شركة الصيانة لإصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الأجهزة

أشار السكرتير العام للمحافظة إلى أنه بمتابعة سير انتظام العمل بمنطقة ضرائب مدينة ههيا تم ضبط عدد ٣ مخالفات لعدد 3 مراكز والتي تقدم الخدمات التعليمية وذلك لقيام أصحابها بإدارتها بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري لها وتشميع أبوابها بالشمع الأحمر.

وفي قطاع الطب البيطري والمرور على الأسواق أسفرت جهود الحملة عن ضبط ١٢ مخالفة بمعرفة اللجنة المُشكلة من مديرية الطب البيطري بالشرقية تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار – أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية)، و كما تم ضبط ٨ مخالفات تنوعت ما بين ( عدم نظافة - عدم وجود شهادات صحيه) بمعرفة اللجنة المشكلة من شؤون البيئة بالمحافظه وهيئة سلامة الغذاء بالشرقية وذلك أثناء مرور الحملة على بعض ( المحلات التجارية - محلات بيع الأغذية - مصانع الأغذية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كافة المخالفات، و التحفظ علي عدد ٢٦ صنف بمعارض أدوية بيطرية مختلفة ( بيع أدوية بيطرية بأماكن غير مرخصة ومنتهية الصلاحية ) باسم المواطن ( ا.ع) والمواطن ( ا.م) والمواطن (ا.ع)و المواطنة ( م.م) بنواحي كفر دبوس/ عزبة العرب / عزبة خلوة أبو حطب / كفر المحمودية التابعين لمدينة ههيا .

وفي قطاع الزراعة أسفرت جهود الحملة أثناء مرورها علي بعض الجمعيات الزراعية بمدينة ههيا عن كشف عدم تواجد ٤ من العاملين بالجمعية الزراعية، وعدم تواجد ٢ من العاملين بالجمعية الزراعية بناحية كفر الظواهري وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب كما تم ضبط شونة تجميع أتربة بنطاق الجمعية علي مساحة 6 قيراط تقريبا بحوض الخانية بإسم المواطن ( م. ع) ولم يقدم المختصين بالجمعية ما يفيد إتخاذ الإجراءات القانونية ، وضبط مخالفة واحدة لمنشآة تزاول نشاط بيع مبيدات ومخصبات زراعية ( وجود مبيدات محظور تداولها) وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بمديرية الزراعة بالشرقية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، و التحفظ على عدد ٤ مبيد حشري وزراعي مجهول المصدر وغير متداول بالوزارة.

وفي قطاع الخدمات والمرافق أسفرت جهود الحملة عن سحب عدد ٦ عينات من ( خط طرد محطة هيها اليابانية - خط طرد محطه توسعات ههيا - مطبخ مستشفى هيها المركزي - مكتب صحة ههيا أول- مخبز الجزيره 2- الإدارة البيطرية ) وتم ارسالها الى المعمل المشترك بالزقازيق لتحليلها كما تبين بعض السلبيات والتي تؤثر على محطة مياه ههيا المطورة والمتمثلة في (عدم وجود سلك ضيق حول الماخذ - قرب ماسورة الرؤية من المأخذ تحت التيار).

وفي قطاع التعليم أسفرت جهود الحملة عن كشف عدم تواجد ٤ من العاملين بمقر إدارة ههيا التعليمية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

هذا وقد أسفرت جهود الحملة في قطاع المحليات عن رصد عدم تواجد ١٧ من العاملين بديوان عام رئاسة مركز و مدينة ههيا وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب ، و ضبط ٤ مخالفات ترخيص بناء برئاسة مركز و مدينة ههيا (مخالفة الرسومات الهندسية ) صادرة باسم المواطن (م.م) والمواطن( ١.م ) والمواطن ( س.ع) والمواطن (م.ا ، و وجود عدد ٤ معدات ميكانيكية معطلة برئاسة مدينة ههيا ، و وجود إشغالات وتراكمات قمامة بشوارع (البحر - كوبري الأقصي - ميدان المحطة ) بالمدينة وتم التنبيه علي رئيس المركز بإزالة ورفع جميع المخالفات .