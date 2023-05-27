ضبط 3 أطنان لحوم ودجاج فاسدة فى حملات تفتيشية بالشرقية

وجّه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكل الاشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق الأسماك واللحوم، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم - أقسام الصحة بالإدارات البيطرية)، بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة الصحية - الرقابة الإدارية) قامت يوم الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٣، بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق الأسماك واللحوم والدواجن.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير (١٠) محاضر مخالفة وضبط (٣ أطنان و٧٩ كجم) دجاج ولحوم مخالفة بيانها (واحد طن و٩٥٠ كجم) دجاج و(٩٦٠ كجم) دجاج مفروم غير صالح للاستخدام الآدمي و(١٢٥ كجم) لحم مفروم بدون بيانات و(٤٤ كجم) لحوم مذبوحة خارج المجازر.

وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من الأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر.