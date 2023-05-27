إصابة 3 طالبات ومشرفة بالمدينة الجامعية فى أسيوط باشتباه تسمم عذائى

أصيبت 3 طالبات ومشرفة بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، باشتباه تسمم غذائي إثر تناولهن وجبات غذائية وتم نقلهن للمستشفي وإجراء الإسعافات الأولية.

تلقى اللواء أحمد جمال، مدير أمن أسيوط إخطارا من نقطة شرطة مستشفيات أسيوط الجامعية، بوصول كل من " منار. ص. أ" 20 عاماً، و"أميرة. ه. ك" 20 عاماً، و"روان. أ. ع" 20 عاماً، طالبات بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط و"مروة. ع. ع" 25 عاماً مشرفة بالمدينة الجامعية مصابات بإعياء شديد إثر تناولهن وجبات غذائية، وتم عمل الإسعاف الأولية والاطمئنان على حالتهن الصحية.

وقال عرفة أبوالعلاء مدير عام المدن الجامعية بجامعة أسيوط، إن الطالبات والمشرفة شعرن بإعياء وعلى إثره تم نقلهن إلى مستشفى أسيوط الجامعي وتم عمل جميع الإسعافات الأولية للاطمئنان على صحتهن وتم خروجهن ويؤدي الطالبات امتحاناتهن في الجامعة الآن.