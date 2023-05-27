السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. هالاند أفضل لاعب في البريميرليج عن موسم 2022-2023

هالاند
هالاند

توج النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رسميًا اليوم، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من رابطة الدوري.

وكشف حساب “البريميرليج” عبر “توتير” عن فوز هالاند بالجائزة، حيث قدم موسم رائع شارك في 35 لقاء وسجل 36 هدفًا وصنع 8.

 

وتفوق هالاند في الجائزة على كل من هاري كين (توتنهام)، مارتن أوديجارد وساكا (أرسنال)، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، وكيران تريبيير (نيوكاسل).

ويأتي تتويج هالاند بعد أيام بفوزه أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، موسم 2022-2023، عن رابطة الكتاب المحترفين.

هالاند فاز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته، في أول مواسمه بالدوري الإنجليزي، بعدما نجح في قيادة فريقه لتصدر المسابقة، إضافة لتسجيله 35 هدفًا، كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد ببطولة "بريميرليج".

وحصل هالاند على نسبة 82% من المصوتين، وهي النسبة الأكبر من الأصوات التي يحصل عليها لاعب منذ انطلاق بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

وتفوق إيرلينج هالاند على بوكايو ساكا ومارتين أوديجارد لاعبي أرسنال، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما حل البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي، في المركز الرابع، وأخيرًا ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

هالاند إيرلينج هالاند انشستر سيتي الدورى الانجليزى البريميرليج

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