السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم مطروح: 4694 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية اليوم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، خلال ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدبلومات الفنية بكل نوعياتها، إن 4694 طالبًا وطالبة أدّوا امتحان اليوم الأول بكل أرجاء المحافظة في مادة اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف، والتربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وسط أجواء هادئة وانضباط والتزام من كل المشاركين في العملية الامتحانية وتدابير أمنية محكمة في محيط 26 لجنة بأرجاء مطروح.

وأوضح شحاتة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية للتأكد من توافر كل التجهيزات اللوجستية داخل كل اللجان وتذليل كل العقبات التي قد تعوق سير العملية الامتحانية، مع تسخير كل الإمكانات لتوفير مناخ تربوي مناسب للطلاب أثناء أداء الامتحان، مشيرًا إلى أن اللجان مؤمنة بشكل كامل بمعرفة الأجهزة الأمنية، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والأجهزة المعنية مع الالتزام الكامل بالضوابط الامتحانية الوزارية.

وأكد وكيل تعليم مطروح، أن المديرية أعدّت 16 استراحة حكومية مجهزة على أكمل وجه بالإدارات التعليمية لضمان توفير إقامة مريحة ولائقة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الاستراحات.

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التجهيزات اللوجستية الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية تعليم مطروح غرفه العمليات الرئيسية محافظة مطروح وكيل تعليم مطروح

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