غدًا.. انطلاق جلسات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية

تنطلق غدًا السبت، لجان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية في جلسته الختامية، والذي تنعقد الجمعة 2 يونيو 2023.

ووفقًا لجدول أعمال المجمع المقدس فإنه من المقرر ان تنعقد لجان الرعاية والخدمة، والأسرة مساء الأحد 28 مايو 2023 بالأنبا رويس بالقاهرة.

والمجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ويجتمع مرة كل سنة لمدة أسبوع من أجل مناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية، ويضم 12 لجنة أو أكثر، ويقوم أحيانًا بأدوار ذات طابع اجتماعي أو سياسي.