محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بعددٍ من اللجان الفرعية لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2022/ 2023، وذلك بمدرسة قنا التجارية المشتركة بالرياح، والتي تضم 338 طالبًا وطالبة موزعين على 18 لجنة فرعية.

ويؤدي الطلاب اليوم، امتحانات مادتيّ اللغة العربية والتربية الدينية، ومن المقرر أن تستمر حتى الخميس الموافق 8 يونيو المقبل، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم.

واطمأن محافظ قنا على سير عملية الامتحانات، والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين من أعضاء اللجان، واستمع إلى بعض الطلاب لمعرفة مدى سهولة الامتحانات والتأكد من عدم وجود أية شكاوى أو عقبات، كما اطمأن على توافر كل سبل الراحة للطلاب وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان في مختلف أنحاء قرى ونجوع ومدن ومراكز محافظة قنا المختلفة.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألفًا و917 طالبًا وطالبة موزعين على 94 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة بواقع 50 لجنة تعليم صناعي، و16 لجنة تعليم زراعي، و28 لجنة تعليم تجاري، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، فضلًا عن التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.