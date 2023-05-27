مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة ريال مدريد ضد إشبيلية في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراتين حاسمتين على لقب الدوري الألماني، والتي ستجمع بين بروسيا دورتموند وماينز، وبايرن ميونخ ضد كولن.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الإمارات والقنوات الناقلة

- العين X الشارقة: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للشباب

- الدومينيكان X إيطاليا: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- البرازيل X نيجيريا: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- كولومبيا X السنغال: في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

- إشبيلية X ريال مدريد: في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

- سبيزيا X تورينو: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ساليرنيتانا X أودينيزي: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- فيورنتينا X روما: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- إنتر ميلان X أتلانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- بروسيا دورتموند X ماينز: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- لايبزيج X شالكه: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- يونيون برلين X فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- كولن X بايرن ميونخ: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا مونشنجلادباخ X أوجسبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- آينتراخت فرانكفورت X فرايبورج: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فولفسبورج X هيرتا برلين: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بوخوم X باير ليفركوزن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- شتوتجارت X هوفنهايم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- أنجيه X تروا: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- كليرمون فوت 63 X لوريان: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ليل X نانت: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- مونبلييه X نيس: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ليون X ستاد ريمس: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- مارسيليا X ستاد بريست: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- لانس X اجاكسيو: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- ستراسبورج X باريس سان جيرمان: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- رين X موناكو: في تمام الساعة العاشرة مساءً

- تولوز X أوكسير: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب X التعاون: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- الاتفاق X النصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 2

- الفتح X ضمك: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- الرائد X الخليج: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- أبها X الهلال: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 3

- الطائي X الوحدة: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- الباطن X العدالة: في تمام الساعة التاسعة مساءً

- الفيحاء X الاتحاد: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1