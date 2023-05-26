يستعد فريق ليفربول، لمواجهة ساوثهامبتون، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “ بريميرليج”، موسم 2022-2023.

مباراة بمثابة “تحصيل حاصل”، لكلا الفريقين، فـ ليفربول ضمن التأهل للدوري الأوروبي بعد الفشل في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا، أما ساوثهامبتون، فسيخوض آخر مبارياته ببطولة الدوري الإنجليزي، قبل الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى “شامبيونشيب”.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتُقام مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، كجميع مباريات الجولة الأخيرة، على ملعب سانت ماري.

محمد صلاح يأمل في إنهاء الموسم بأفضل شكل، بعد أن عبر عن حزنه وإحباطه لفشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

وفي هذا التقرير، نستعرض تباعًا: ماذا ينتظر محمد صلاح أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي؟

– صلاح يرغب في تسجيل هدف على الأقل، ليصل إلى هدفه رقم 20 هذا الموسم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وسيكون ذلك الموسم الخامس الذي يحقق خلاله ذلك الإنجاز من أصل 6 مواسم رفقة فريقه، حيث سجل 19 هدفًا في موسم 2019-2020.

– صلاح يرغب في تحقيق إنجاز تاريخي ببطولة الدوري الإنجليزي، فحال تسجيله هدفًا سيصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة “بريميرليج”، يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 أهداف على الأقل، في 3 مواسم مختلفة بالبطولة، حيث يُعد هو رفقة الأسطورة الفرنسية تييري هنري، فقط من سجلا 20 هدفًا وصنعا 10 في موسمين.

– حال تسجيل صلاح لهدف على الأقل، سينفرد “مو” بالمركز الخامس بقائمة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول بمختلف المسابقات، حيث سجل 186 هدفًا حتى الآن، بالتساوي مع ستيفن جيرارد.