بالأسماء.. وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن السماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالمصرية.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ونصت المادة الأولى على أن يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا، أولهم أسامة إبراهيم أمين، وآخرهم أيمن خميس السيد إسماعيل أحمد، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.