السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مفوضة الاتحاد الإفريقي تشيد بمجهودات وزير الرياضة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

رحب وزير الشباب والرياضة بمفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، موضحًا أنه سيكون هناك تعاون كبير ومستدام خلال الفترة المقبلة، خدمةً للقارة الأفريقية.

وقدَّم "صبحي" الشكر لمفوضة الاتحاد الأفريقي، عضو المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتمثل أفريقيا، على العمل الكبير الذي تقوم به لضمان استمرار سماع صوت أفريقيا على كل المستويات.

ومن جانبها، أشادت السفيرة ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الأفريقي، بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قائلة: "نرى مجهوداتك الكبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ومن خلالكم نجحت مصر في استضافة العديد من البطولات الرياضية، ونحن فخورون بالنجاحات المصرية".

حضر اللقاء الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، المستشار الدكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الأفريقي، سامي عمار - مسؤول ملف الاتحاد الأفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

واعتمد الاجتماع الوزاري للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، والذي عُقِدَ في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بإثيوبيا، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عضوًا لفترة جديدة في مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ٢٠٢٣ - ٢٠٢٥.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: "بعد انضمامي لعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ممثلاً لأفريقيا، فإنه يسعدني كثيراً تمثيل إفريقيا لفترة أخرى جديدة بعضوية مجلس إدارة الوكالة الدولية، حيث أن الفترة الأولى تأثرت بشدة بوباء كوفيد، ومع ذلك استطاعت مصر أن تقوم باستضافة اجتماعات مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والمكتب التنفيذي في القاهرة عام 2022، بالإضافة إلى منح مساهمات مالية لصندوق أبحاث الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والاستمرار في دعم عمل المكتب الافريقي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات كلما طلب منا المساعدة للقيام بمهامهم".

المستشار دكتور عمرو مختار بالدكتور اشرف صبحي بالدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة السفيرة ميناتا سيسوما

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