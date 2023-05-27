محاكمة 33 من أنصار عمران خان أمام محاكم عسكرية بشأن أعمال العنف بباكستان

أعلنت الحكومة الباكستانية محاكمة 17 آخرين من أنصار عمران خان أمام محاكم عسكرية، بسبب أعمال العنف الأخيرة المناهضة للحكومة، مما يرفع العدد الإجمالي لأتباع رئيس الوزراء السابق الذين يواجهون محاكم عسكرية حتى الآن إلى 33.

ويأتي هذا التطور وسط حملة قمع حكومية على حزب "تحريك إنصاف الباكستاني" الذي يتزعمه خان وأنصاره بسبب المظاهرات العنيفة التي أعقبت اعتقال خان في وقت سابق من هذا الشهر في إسلام أباد.

ولعدة أيام ، هاجم أتباع خان الممتلكات العامة والمنشآت العسكرية في جميع أنحاء البلاد، ولم يهدأ العنف إلا بعد إطلاق سراح خان بناء على أوامر من المحكمة العليا الباكستانية، وقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في اشتباكات بين أنصار خان والشرطة.

قال وزير الداخلية رسان صنع الله خان، الذي لا علاقة له برئيس الوزراء السابق، إنه "تم اختيار 33 مشتبهًا فقط للمحاكمات العسكرية" - رغم أن الشرطة اعتقلت ما يقرب من 5000 من أنصار خان خلال الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة الباكستانية، الجمعة، إن 17 آخرين من أنصار عمران خان سيحاكمون أمام محاكم عسكرية بسبب أعمال العنف الأخيرة المناهضة للحكومة، مما يرفع العدد الإجمالي لأتباع رئيس الوزراء السابق الذين يواجهون محاكم عسكرية حتى الآن إلى 33.

وقال الوزير إن نحو 80% من المعتقلين أفرج عنهم بكفالة على ذمة المحاكمة في محاكم مدنية، كما استنكر عمران خان، النجم الذي تحول إلى سياسي إسلامي، قائلاً إنه بصفته زعيمًا للمعارضة، كان "العقل المدبر للهجمات العنيفة على المنشآت العسكرية".

ويواجه خان نفسه أكثر من 100 قضية قانونية، بما في ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع خلال فترة رئاسته للوزراء 2018-2022، كما تم اتهامه بالإرهاب لتحريض الناس على العنف في المحاكم، وحصل على الحماية من الاعتقال في قضايا متعددة، وفي انتظار المحاكمة.

واقترح خان يوم الخميس إجراء محادثات بين الحكومة وحزبه بهدف إنهاء الاضطرابات السياسية الجارية. لم ترد الحكومة على العرض.