الخطوط البريطانية تلغي أكثر من 175 رحلة طيران بسبب فشل تكنولوجيا المعلومات

ألغت الخطوط الجوية البريطانية أكثر من 175 رحلة طيران حيث دخلت تداعيات فشل تكنولوجيا المعلومات يومها الثاني، مما أدى إلى تأجيج تنبؤات باضطراب السفر على نطاق واسع في بداية عطلة نهاية الأسبوع في البنوك التي يُتوقع أن تكون الأكثر ازدحامًا منذ ما قبل الوباء.

مع دخول سائقي السيارات على الطرق، بتشجيع من توقعات الطقس المشمس والدافئ في بداية عطلة نصف الفصل الدراسي بالمدرسة، ظهرت بالفعل تقارير عن الطرق السريعة المسدودة بعد ظهر يوم الجمعة.

في مطار هيثرو، واجه الآلاف من ركاب الخطوط الجوية البريطانية خيبة أمل وتعطيل ، حيث أدت مشكلة تكنولوجيا المعلومات التي بدأت مساء الخميس إلى إيقاف رحلاتهم.

ارتفع عدد رحلات الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو التي سيتم إلغاؤها من 50 رحلة صباح الجمعة إلى أكثر من 170 رحلة بعد الظهر، وسط تقارير عن طوابير طويلة في أكبر مطار في بريطانيا.

وكان غالبية المتضررين على طرق المسافات القصيرة التي تشتهر بإجازات المدينة ، بما في ذلك وجهات مثل باريس وأثينا ونيس وروما.

في رد على أحد العملاء بعد ظهر يوم الجمعة، قال حساب الخطوط الجوية البريطانية على Twitter إن مشاكل تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة قد تم حلها. ومع ذلك ، كان موقعها على الإنترنت لا يزال ينصح الركاب بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار ، حيث تسبب التأثير غير المباشر لانقطاع التيار الكهربائي في مزيد من الاضطراب.

قال متحدث باسم شركة الطيران: "بينما تستمر الغالبية العظمى من رحلاتنا في العمل اليوم، فقد ألغينا بعض رحلاتنا قصيرة المدى من مطار هيثرو بسبب التأثير غير المباشر لمشكلة فنية عشناها بالأمس.

"لقد اعتذرنا للعملاء الذين تأثرت رحلاتهم الجوية وقدمنا لهم خيار إعادة الحجز إلى رحلة بديلة معنا أو مع شركة طيران أخرى ، أو طلب استرداد الأموال".

حاولت شركة الطيران تحديد أولويات المسارات التي لا توجد فيها بدائل قليلة من خلال اختيار تركيز الإلغاءات على الوجهات التي تخدم رحلاتي المتعددة يوميًا.

يأتي الانهيار في أسوأ وقت ممكن ، حيث من المقرر أن تغادر 3000 رحلة طيران من المملكة المتحدة يوم الجمعة ، وهو أكبر إجمالي يومي منذ ما قبل جائحة كوفيد.

توقعت منظمات السيارات أيضًا ظروفًا "محمومة" على الطرق ، حيث من المتوقع أن يسافر أكثر من 19 مليون شخص بالسيارة بين ظهر الجمعة وصباح الاثنين.