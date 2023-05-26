الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد 15 دقيقة من طرحها.. نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي بالأردن

حسين الجسمي
حسين الجسمي

نفذت جميع تذاكر حفل النجم الإماراتي حسين الجسمي المقرر إقاممته يوم 3 يونيو المقبل بالمدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان وذلك بعد 15 دقيقة فقط من طرح التذاكر للجمهور عبر الإنترنت.

ويقام حفل حسين الجسمي بالأردن على هامش مناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف ويقام الحفل مجانا للجمهور احتفالا بهذة المناسبة.

ومن المقرر أن يقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية ذات الألوان المختلفة، كما سيشهد الحفل  مجموعة من المفاجآت للجمهور.

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