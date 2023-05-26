بعد 15 دقيقة من طرحها.. نفاذ تذاكر حفل حسين الجسمي بالأردن

نفذت جميع تذاكر حفل النجم الإماراتي حسين الجسمي المقرر إقاممته يوم 3 يونيو المقبل بالمدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمّان وذلك بعد 15 دقيقة فقط من طرح التذاكر للجمهور عبر الإنترنت.

ويقام حفل حسين الجسمي بالأردن على هامش مناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة خالد السيف ويقام الحفل مجانا للجمهور احتفالا بهذة المناسبة.

ومن المقرر أن يقدم حسين الجسمي خلال الحفل باقة متنوعة من مجموعة كبيرة من أغنياته الخليجية والعربية ذات الألوان المختلفة، كما سيشهد الحفل مجموعة من المفاجآت للجمهور.