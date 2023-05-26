الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إصابة البابا فرنسيس بالحمى

البابا
البابا

أعلن الفاتيكان، عن أن البابا فرنسيس أصيب بحمى، ما تسبب في إنهاء جدول مواعيده، صباح اليوم الجمعة.
وذكر الفاتيكان في بيان، أوردته قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية أنه بسبب حالة الحمى، لم يستقبل البابا فرانسيس أيًا من الحضور صباح اليوم، دون الكشف عما كان من المتوقع أن يلتقي به البابا.

ولفتت القناة الإخبارية إلى أنه عادة ما يكون جمهور البابا الصباحي مخصصًا لرؤساء الدول والجمعيات ورجال الدين، منوهة بأن إصابة البابا (الذي يبلغ من العمر 86 عامًا) تأتي بعد شهرين من نقله إلى المستشفى، بسبب التهاب الشُعب الهوائية. 

الفاتيكان البابا فرنسيس فرانس 24 الحمى البابا إلتهاب الشعب الهوائية

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