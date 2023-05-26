الممتاز "ب"| "زد" يحكم قبضته على قمة المجموعة الثانية.. والسكة يتعادل مع القناة

أحكم فريق إف سي زد قبضته على قمة المجموعة الثانية في دوري القسم الثاني "الممتاز ب" بعد فوزه على الاتصالات 4-1 ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة ويتوقف رصيد الاتصالات عند 42 نقطة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إف سي زد بثلاثة أهداف نظيفة سجلها محمد سمير من ركلة جزاء وأحمد رفعت "ريفو" وتشارليز في الدقائق 10 و26 و35 وقام الحكم محمود بسيوني بطرد محمود مسعود مدافع الاتصالات في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني سجل محمد بهاء للاتصالات في الدقيقة 49 ثم أضاف فهد أبو الفتوح الهدف الرابع لفريق إف سي زد في الدقيقة 64.

وتعادل القناة مع السكة الحديد بدون أهداف في المباراة التي أدارها الحكم الدولي محمد عادل ليرتفع رصيد السكة الحديد إلى 51 نقطة ورصيد القناة إلى 47 نقطة .

وتعادل وادي دجلة مع الإنتاج الحربي بدون أهداف ليرتفع رصيد وادي دجلة إلى 51 نقطة ورصيد الإنتاج الحربي إلى 29 .

وفاز بتروجت على الإعلاميين بهدف دون رد ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويتوقف رصيد الإعلاميين عند 10 نقاط .

وتعادل بورتو السويس مع منتخب السويس بهدفين لكل منهما ليرتفع رصيد منتخب السويس إلى 40 نقطة ورصيد بورتو إلى 37 نقطة، وانتهى الشوط الأول بتقدم بورتو السويس 2-1 وكان التقدم لمنتخب السويس عن طريق أحمد العش من ركلة جزاء احتسبها الحكم عمرو رمضان في الدقيقة 21 ورد بورتو بهدفين سجلهما الكيني جون إيفيري في الدقيقتين 29 و35 وفي الشوط الثاني سجل انس شيندي هدف التعادل لمنتخب السويس في الدقيقة 47 .

وفاز العبورعلى إيسترن كومباني 2-1 ليرتفع رصيد العبور إلى 42 نقطة ويتوقف رصيد إيسترن كومباني عند 27 نقطة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 وتقدم العبور عن طريق عبد الرحمن يوسف وتعادل محمود عبد العاطي لإيسترن كومباني، وفي الشوط الثاني سجل سيف الدين شيكا الهدف الثاني للعبور في الدقيقة 66

وفاز مستقبل وطن على كهرباء الإسماعيلية 2-1 ليرتفع رصيد مستقبل وطن إلى 27 نقطة ويتوقف رصيد الكهرباء عند 26 نقطة .

وتعادل ديروط مع تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما، انتهى الشوط الأول بتقدم التليفونات 2-1 وسجل عبد المعطي محمد أولا للتليفونات وتعادل عبد الله سلام لديروط ثم سجل عصام عابدين الهدف الثاني للتليفونات، وفي الشوط الثاني تعادل أحمد عبد الفضيل لديروط في الدقيقة 62.