منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا 18 يونيو

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو 2023 في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويستعد فيتوريا للإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا، وذلك يوم 7 يونيو المقبل قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 9 يونيو.

وينوي فيتوريا ضم وجوه جديدة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة غينيا المقبلة لاكتشاف عناصر جديدة للفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 9 نقاط بينما يأتي منتخب غينيا ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط، ثم منتخب أثيوبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ومالاوي رابًعا بنفس الرصيد.