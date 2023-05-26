الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يواجه جنوب السودان وديًا 18 يونيو

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم ١٨ يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان.
وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام  الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم ١٤ يونيو 2023 في المغرب، ضمن مواجهات  الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار.

ويستعد فيتوريا للإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة غينيا، وذلك يوم 7 يونيو المقبل قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم 9 يونيو.

وينوي فيتوريا ضم وجوه جديدة في معسكر منتخب مصر قبل مواجهة غينيا المقبلة لاكتشاف عناصر جديدة للفراعنة.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الرابعة بالتصفيات برصيد 9 نقاط بينما يأتي منتخب غينيا ثانيًا بنفس الرصيد من النقاط، ثم منتخب أثيوبيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط ومالاوي رابًعا بنفس الرصيد.

منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا منتخب جنوب السودان مباراة ودية

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

صفوف النقل.. استعلم عن نتيجة الصف الأول والثانى الإعدادى عبر بوابة التعليم الأساسى

"الدستور" ينفرد بخريطة خام الكوارتز فى مصر.. من أجود الأنواع فى العالم

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

رئيس بنك التنمية الإفريقى يقدم الشكر للرئيس السيسى ومحافظ البنك المركزى

كولر يكشف موقفه من عودة رمضان صبحى للأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية