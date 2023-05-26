"الدستور" تكشف أسباب تسمية "مسجد شنودة" فى البحيرة بهذا الاسم

شهدت محافظة البحيرة اليوم حالة من الجدل، عقب إعلان مديرية الأوقاف بالمحافظة بافتتاح مسجد شنودة بإحدى العزب التابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور، متسائلين عن سبب تسمية المسجد بهذا الاسم.

التقت “الدستور” ببعض الأشخاص بالقرية لمعرفة لماذا سمي المسجد بهذا الاسم، في البداية قال جمال محمد سالم، إن المكان المقام به المسجد تسمى عزبة شنودة وتابعة لقرية نديبة بمركز دمنهور وتم تسميتها بهذا الاسم منذ مئات السنين نظرا لأن معظم سكانها من الأخوة الأقباط.

وأشار جمال محمد إلى أنه تم تسمية المسجد باسم شنودة على اسم العزبة منذ أن تم بناؤه منذ أكثر من خمسون عاماً نظرا التبرع الأخوة الأقباط بقطعة الأرض التى تم بناء المسجد عليها، وخلال الفترة الماضية شهد المسجد عملية إحلال وتجديد من قبل مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة والتعاون مع أهالى القرية.

وقالت مصادر مطلعة إن مسجد شنودة الذى تم افتتاحه اليوم شهد عملية إحلال وتجديد، أعمال الترميمات بالمسجد، المقام على مساحة 145 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف.

يشار إلى أن افتتاح المسجد اليوم حضره الدكتور محمد محمود أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد مسعود، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ورضا صوان، رئيس القرية، والدكتور مصطفى عبدالعال، مفتش المنطقة.

كما افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة اليوم الجمعة مسجدين آخرين بمركزى أبو المطامير، والدلنجات، بتكلفة 2 مليون و 100 ألف جنيه، حيث جري افتتاح مسجد باغوص الشرقي النمرية أبو المطامير على مساحة 160 مترا وبتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، ومسجد بهجت لاظ قمحة الدلنجات على مساحة 190 مترا وبتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه وذلك بحضور للقيادات التنفيذية بالمحافظة.