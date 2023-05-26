تجهيز 26 استراحة و66 لجنة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من تجهيز 26 استراحة بـ 13 إدارة تعليمية، منهم 13 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، و13 استراحة للمشاركات في أعمال الإمتحانات من المعلمات، كما جرى تعقيم وتطهير 66 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية، لاستقبال 30 ألف و155 طالب وطالبة، لأداء أول الامتحانات، غداً السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بالتعليم" .

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استراحات الدبلومات الفنية، بمدن المحافظة، لاستقبال المراقبين والملاحظين، إضافة للاطمئنان على توفير كل احتياجات المشاركين في الامتحانات، وتوفير سبل الراحة والهدوء لهم.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، التي انتهت اليوم الجمعة، كما تابع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، غداً السبت، لجميع نوعيات التعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندق"، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، مؤكداً على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، والأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.



وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 30 ألف و155 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 66 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وعددها 26 استراحة، لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.



‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.