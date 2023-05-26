الجمعة 26 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تجهيز 26 استراحة و66 لجنة لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية بكفر الشيخ

استراحات المراقبين
استراحات المراقبين

أنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، من تجهيز 26 استراحة بـ 13 إدارة تعليمية، منهم 13 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، و13 استراحة للمشاركات في أعمال الإمتحانات من المعلمات، كما جرى تعقيم وتطهير 66 لجنة بـ 13 إدارة تعليمية، لاستقبال 30 ألف و155 طالب وطالبة، لأداء أول الامتحانات، غداً السبت، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بالتعليم" .

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، استراحات الدبلومات الفنية، بمدن المحافظة، لاستقبال المراقبين والملاحظين، إضافة للاطمئنان على توفير كل احتياجات المشاركين في الامتحانات، وتوفير سبل الراحة والهدوء لهم.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الامتحانات العملية للدبلومات الفنية، التي انتهت اليوم الجمعة، كما تابع الاستعدادات لعقد امتحانات الدبلومات الفنية، غداً السبت، لجميع نوعيات التعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندق"، مشدداً على توفير كافة الإمكانيات، حرصاً على صحة الطلاب والمشاركين في الامتحانات، وتوفير المطهرات بأنواعها، مؤكداً على التعاون بين مديرية "التربية والتعليم، والأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 30 ألف و155 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 66 لجنة ب 13 إدارة تعليمية، مؤكداً أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، وعددها 26 استراحة، لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

‏وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، بمتابعة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، مشيراً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان، لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعة جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، وتم تخصيص واتس آب للتواصل الفوري بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلى أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.

تعليم كفر الشيخ طلاب امتحانات الدبلومات الفنية

الأكثر قراءة

للترم الثاني.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

المياه المثلجة.. خطر الموت فى "كوب الحياة"

"معمول عمولة يا فنان".. رواد السوشيال ميديا يهاجمون أحمد سعد بسبب الـ"بلوزة والحلق"

تراجع جديد لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 26-5-2023

"المشاط" تُناقش مع ممثلة الحكومة الأمريكية إجراءات تطوير دور البنك الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

ماجد حبته

استفادة قصوى من الكوارتز

محمد عبدالعزيز

أفكار إيجابية على الطاولة الوطنية

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والمحليات

أحمد الصغير

ما أحلم به لبلادى فى الحوار الوطنى! (1)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلي في الإمارات واعتقال 8 أخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)

بعثات دبلوماسية تطالب إسرائيل بوقف الاستيلاء والهدم فى الضفة الغربية