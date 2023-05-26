محلل كروي: كولر مدرب حازم ويعمل لمصلحة الأهلي

تحدث مصطفى مدحت، المحلل الكروي، عن وصول الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، قائلًا إن المارد الأحمر يسير على الطريق الصحيح مع المدرب السويسري مارسيل كولر ويظهر بشكل مختلف في المباريات.

وأضاف مدحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "dmc" أن أهم ما يميز الأهلي مع مارسيل كولر هو التطور وتصحيح الأخطاء دائمًا، متابعًا: "رأينا أفكارًا مختلفة من مارسيل كولر مع النادي الأهلي في بداية الموسم، بالإضافة إلى إعطاء حمدي فتحي أدورًا هجومية بشكل كبير".

وأشار إلى أن كولر يعتمد على التنوع والحركة متابعًا: "كل لاعب عارف هو هيعمل إيه، وشكل الفريق ثابت باختلاف الأفراد".

كما أكد أن كولر يعطي كل مباراة حجمها، مضيفًا: "كولر مدرب حازم جدًا ويعمل لمصلحة الفريق فقط وهذا ظهر عندما طالب الجمهور بارتداء علي معلول شارة القيادة".

وتابع: "كولر يسعى للخروج من كل مباراة دون إصابات لأنه لديه تارجت يسعى لتحقيقه وهو نهائي إفريقيا والفوز بالبطولة" مؤكدًا أن كل ما يُقال عن رحيل لاعبين عن الأهلي شائعات لا أساس لها من الصحة وهذه ضريبة النجاح دائمًا.