الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الحوار الوطني.. سامية خضر: الحوار الوطني ضرورة ملحة

د. سامية خضر
د. سامية خضر

قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس؛ إن الحوار الوطني ضرورة قصوى لا سيما في الفترة الراهنة بما تحمله من اضطرابات عالمية، وبما تحفل به من اضطرابات على الصعيد الاجتماعي بما يعزز من الحاجة إلى توعية ثقافية وإعلامية مكثفة، وهو ما ينبغي أن يركز عليه الحوار الوطني في محوره الثقافي. 

وأضافت خضر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الثقافة لا تعني جمع المعلومات أو المعرفة النخبوية وإنما هي معرفة عامة وعقيدة وتشمل الفن والعادات والتقاليد والقانون، ومن ثم فإن المحور الثقافي في الحوار الوطني ينبغي أن يركز على سبل التعامل مع القضايا المجتمعية الملحة مثل ارتفاع نسب الطلاق والحاجة إلى توعية الأجيال الجديدة بقيمة الأسرة، واستعادة القدوات والنماذج الثقافية الملهمة التي قامت بأدوار عظيمة في التاريخ المصري. 

الخطط الثقافية

وأشارت خضر إلى أن الحوار الوطني في هذه الفترة ضرورة وينبغي أن يؤخذ بجدية، ومن ثم نحتاج إلى وضع عدد من الخطط الثقافية لتحقيق الأهداف الثقافية المرجوة وبحث سبل تعزيز دور الإعلام والثقافة في تأسيس قدوات من المجالات المختلفة للأجيال الجديدة من الشباب التي تفتقد فكرة القدوة. 

وأضافت: “في الوقت الذي كنا نتخذ فيه نماذج مثل طه حسين والعقاد فضلًا عن الأبطال في المجال الرياضي وغيره قدوات لنا، لا نجد ضوءًا على نماذج مماثلة في الوقت الراهن وهو ما يسبب أزمة لدى الأجيال الجديدة”.

وشددت خضر على أهمية الحديث عن سبل تعزيز الوعي بالقامات الثقافية والإنجازات الحضارية المصرية سواء كان ذلك عبر برامج تلفزيونية أو رحلات مدرسية أو بإذاعة الحفلات التي تقام في دار الأوبرا المصرية على شاشات التلفزيون، فكل ذلك يحتاجه المجتمع المصري للوعي بهويته ومكانته الثقافية. 

وتابعت: “الحوار الوطني يأتي في وقت نحتاج فيه إلى إعلام قوي واهتمام بالثقافة والإدارة الثقافية بما قد يسهم في التوقف عن التفاهات وتعزيز دور الثقافة، وبالتالي، ينبغي النظر في الفكر الذي تقوم عليه الثقافة التي لها دور كبير في التغلب على الظروف الصعبة سواء اجتماعية أو اقتصادية والمساهمة في الحفاظ على تاريخ مصر العظيم الذي يدهش العالم كله.” 

اختتمت: “أيضًا ينبغي تعزيز دور الدراما والسينما بما يساعد على نشر الوعي المجتمعي والوطني، إذ نحتاج إلى أعمال درامية واعية مثل رأفت الهجان، وأعمال سينمائية مثل أفواه وأرانب، وأريد حلًا وغيرها، وكذلك يجب الاهتمام بتعزيز المسئولية الوطنية عبر إنتاج أغنيات وطنية ملهمة مثلما كان في الماضي”. 

سامية خضر أستاذ علم الاجتماع الحوار الوطني ضرورة ملحة دور الإعلام والثقافة المحور الثقافي والحوار الوطني

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