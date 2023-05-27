للسيدات.. تعرفي على أسباب نقص فيتامين الحديد في جسمك

تعاني الكثير من السيدات من نقص فيتامين الحديد في الجسم ويعتبر نقصه من ضمن المشكلات التي تواجههم في حياتهم الصحية.

ويعتبر السيدات أكثر عرضه لنقصه بسبب فقدان الكثير من الدم بعد الحمل أو أثناء الدورة الشهرية، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” أبرز أسباب نقص فيتامين الحديد في الجسم، وكيفية علاجه وأهميته وفقاً لموقع “better health” وإليكم التفاصيل:

أسباب نقص فيتامين الحديد في الجسم

تتعرض السيدات لنقص فيتامين الحديد في الجسم مقارنة بالرجال وإليكم التفاصيل:

1 - نقص الحديد ناتج عن عدم كفاية تناول الأطعمة الحديدية أو سوء امتصاص الجسم للحديد بالشكل الطبيعي.

2 - عدم الحصول على ما يكفي من الحديد في نظامك الغذائي، وفقدان الدم المزمن والحمل وممارسة التمارين الرياضية الصعبة.

3 - إذا كنتي حامل أو مرضعة، سيحتاج جسمك إلى مزيد من الحديد، إذا لم يتم تظبيط الفيتامين في الجسم بالشكل المظبوط، يمكن أن يحدث نقص الحديد بسرعة.

4 - يمتص البالغون الأصحاء حوالي 10 إلى 15% من الحديد الغذائي، لكن أجسام بعض الناس غير قادرة على امتصاص أو استخدام الحديد من الطعام.

5 - يحدث نقص الحديد بسهولة في حالات فقدان الدم المزمن إذا تبرعتي بالدم أو فقدتيه خلال الدورة الشهرية أو الولادة.

فوائد فيتامين الحديد في الجسم

1 - تحتوي خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين، وهو بروتين ينقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم.

2 - يعتبر بروتين خاص يساعد على تخزين الأكسجين في خلايا العضلات، يحتوي الميوغلوبين على الحديد وهو المسؤول لنقلها للعضلات.

3 - يحتوي على العديد من الإنزيمات التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك يشارك في إنتاج الطاقة.

علاج نقص فيتامين الحديد

1 - في البداية يجب عليك أن تستشير طبيبك ليرشح لك المكملات الغذائية اللازمة لعلاج نقص فيتامين الحديد.

2 - يجب عليك أن تهتم بنظامك الغذائي الذي يحتوي على مأكولات تعوضك عن نقصصه مثل:"السبانخ - للحوم الحمراء - الفاصوليا - العدس".

3 - ممارسة الرياضة الخفيفة على الجسم كبداية لتحفيز الدم وتشعر بالطاقة.