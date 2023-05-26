أبرزها الكشري والاختفاء.. 3 تقاليع كوميدية لتامر حسني في برومو "تاج"

طرح النجم تامر حسني منذ ساعات قليلة البرومو الدعائي الخاص بفيلمه الجديد “تاج”، الذي من المنتظر طرحه بموسم عيد الأضحى.

البرومو تعدت نسب مشاهدته مليون ليكون من ضمن الأعمال المترقب طرحها من قبل الجمهور، خاصة وأنه قارب على إنهاء تفاصيله الأخيرة من تصوير مشاهد وأعمال مونتاج وخلافه.

واحتوى البرومو على العديد من اللقطات الكوميدية التي كانت على الشكل التالي..

اولى اللقطات الضاحكة لتامر في البرومو هي ظهوره اعلى برج القاهرة وهو يأكل “علبة كشري” .

ثاني اللقطات الخاصة بالبرومو، هي شعوره بالبرد بسبب وقوفه على إحدى الجوانب المطلة على النيل أعلى البرج .

ومن اللقطات التي ظهرت في البرومو هي فكرة القوة الخارقة التي ظهرت عليه جعلته يطير ويختفي في نفس الوقت، لكن بشكل كوميدي عبر تفاصيل وجهه المعبرة عن استغرابه عما لديه من قوة خارقة .

ويجسد تامر حسني شخصية مُدرس موسيقى بإحدى المدارس، وخلال الأحداث يكتشف أنه يمتلك قوة خارقة بالصدفة، ويُصبح بعد ذلك «سوبر هيرو».

ويشارك في بطولة فيلم «تاج»، عدد كبير من الفنانين بجانب تامر حسنى، أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، محمد أبو داوود، أحمد بدير، هالة فاخر، بيومي فؤاد، وغيرهم، والعمل من تأليف تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.