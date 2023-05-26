تفاصيل مبادرة التصدى للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ فى إفريقيا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عقبة استشاري المناعة، عن تفاصيل مبادرة التصدي للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ في إفريقيا، قائلًا إن منظمة الصحة العالمية مهتمة بصحة سكان الكرة الأرضية بشكل عام، لكن هناك مبادرة إقليمية في الدول الإفريقية من أجل منع ظهور مصادر تؤثر على المناخ والبيئة.

وأضاف "عقبة" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن تغير المناخ يمكن أن يبدأ بمكان بعيد عن دولة معينة، لكن آثاره موجودة في هذه البلد، لافتًا إلى أن إفريقيا من القارات التي تهددها مصادر تغير المناخ.

آثار نتيجة ثقب الأوزون

ونوه استشاري المناعة، بأن هناك آثارا نتيجة ثقب الأوزون، وارتفاع سطح البحر، والفيضانات، والوقود الأحفوري، وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان والحيوان بشكل كبير، إضافة إلى أنها تتسبب في تغيير صفات الميكروبات والفيروسات الموجودة، وتبدأ في التحور ومهاجمة فرائس أخرى.