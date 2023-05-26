التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه طعنا على يد والده بالجيزة

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد والده إثر نشوب مشاجرة بينهما.

كانت البداية عندما تلقى اللواء أحمد الوتيدى، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد على عبد الرحمن رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من مستشفى الهرم بوصول عاطل 18 سنة إثر جرح نافذ بالصدر، وتوفى أثناء إسعافه.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد نجيب رئيس المباحث والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة، وتم لقاء والد المتوفى حارس عقار 50 سنة، والذى أفاد بوصول نجله للمنزل مصابا إثر مشاجرة، ولا يعلم أي شيء آخر.

وبالبحث والتحري وتضيق الخناق على والده، اعترف بقتله وأقر أن نجله دائم التعدي عليه، ويوم الحادث حصلت مشادة كلامية بينهما، فحاول المتوفى التعدي عليه بحجر إلا أنه استل سلاحا أبيض «سكين» من المطبخ وقام بطعنه طعنة نافذة بالصدر.

جرى ضبط المتهم، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة لإعداد تقرير الصفة التشريحية.