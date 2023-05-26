الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة مسن فى حالة تعفن داخل شقته بحدائق القبة

جثة
جثة

عثرت الأجهزة الأمنية علي جثة مسن داخل شقته بمنطقة حدائق القبة، بعد انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

كانت البداية عندما تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بشارع سكة الوايلي بدائرة القسم، بانتقال رجال مباحث القسم تم العثور على جثة مسن في حالة تعفن.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لبيان وجود شبهه جنائية في الواقعه من عدمه.

 بإخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمني إله الامن التحقيق الجري

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