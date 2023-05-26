ننشر نص البرقية التى أرسلها وزراء العمل والعمال العرب للرئيس عبدالفتاح السيسى

بعث وزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال العرب، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، حيث ألقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، كلمة في جلستها الافتتاحية نيابة عن الرئيس السيسي، أكد خلالها على أن مصر داعمة ومساندة لكل عمل عربي مشترك.



وتضمن نص البرقية التي ألقاها المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، باسم أطراف الإنتاج الثلاثة العرب، في الجلسة الختامية أمس الخميس، كالآتي: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إختتام أعمال الدورة التاسعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت في مصر المحروسة، خلال الفترة من 22 – 25 مايو 2022 ، بمشاركة وزراء العمل ، ومنظمات أصحاب الأعمال، ورؤساء وأعضاء الإتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلى المنظمات العربية، والإقليمية، والدولية، ذات الصلة، يُشرفنا أن نرفع لفخامتكم باسم الوفود المشاركة، أسمى عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالرعاية الكريمة لأعمال مؤتمرنا، وتكليفكم لمعالي حسن شحاتة وزير القوى العاملة لإلقاء كلمة فخامتكم في افتتاح أعمال المؤتمر، ولدعم وتعزيز التضامن والعمل العربى المشترك، ومشاعركم النبيلة على تعزيز التضامن العربي المشترك.. ونسأل الله العلى القدير أن يحفظ مصر العروبة، وأن يديم عليها عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن يسدد الله خطاكم في مسيرة التنمية والنهضة الحضارية الشاملة لما فيه المزيد من التقدم والرخاء لشعب مصر".