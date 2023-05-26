وزير السياحة والآثار يُشارك فى ختام مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" بقصر غرناطة

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في حفل ختام مهرجان "أسبوع مصر الجديدة"، الذي أُقيم بقصر غرناطة بحي مصر الجديدة، بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وأقيم هذا المهرجان تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة القاهرة، وتنظمه مؤسسة تراث هليوبوليس بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وشارك في حضور الحفل الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة السابقة، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، والسيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذ مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذ شكري أسمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث هليوبوليس.

واستهل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، كلمته بالترحيب بالحضور، والإعراب عن سعادته لتواجده اليوم لحضور هذا الحدث الذي جاء احتفالاً بمرور 118 عامًا على إنشاء حي مصر الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا الحي سطع في صحراء القاهرة ليٌقدم تجربة عٌمرانية فريدة تنبض بالحياة وتحتضن العديد من الأماكن المُميزة، التي تخطف الأنظار من قصور ومباني وأحياء وحدائق وأماكن للعبادة، مما يُمثل انصهاراً للفنون المعمارية المختلفة في هذا الحي الفريد.

وتحدث الوزير عن المقومات السياحية المتنوعة والفريدة لمدينة القاهرة، والتي تؤهلها لتكون واحدة من أعظم المدن السياحية حول العالم، لافتًا إلى قصر البارون إمبان الذي يعتبر أحد أهم المباني الأثرية الموجودة بحي مصر الجديدة ويعتبر قبلة للزائرين ومنطقة جذب سياحي لمدينة القاهرة.

ولفت إلى بعض المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على دور القطاع السياحي الخاص في تحقيق ذلك، وأهمية البنية التحتية القوية التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة من مطارات وطرق وكباري وإنشاء المدن السياحية الجديدة وتأثيرها إيجابياً على صناعة السياحة بها.

واختتم الوزير كلمته بتقديم التهنئة للقائمين على تنظيم هذا المهرجان لنجاحه خلال فترة تنظيمه، مثمناً على مثل هذه الفعاليات المتنوعة التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني وتساهم في إلقاء الضوء على الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية في مصر، ومتمنياً أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من هذه الفعاليات.

وشهد الحفل تكريم الوزير والمحافظ، وتقديم لهم ميدالية تذكارية تحمل شعار مؤسسة تراث هليوبوليس الذي هو عبارة عن صورة قصر البارون إمبان.

جدير بالذكر أنه كان قد تم افتتاح مهرجان "أسبوع مصر الجديدة" الأسبوع الماضي بقصر غرناطة بحي مصر الجديدة، حيث انطلق هذا العام تحت شعار "إشراقة جديدة لمصر الجديدة".