السيطرة على حريق محدود بمديرية أمن أسوان

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة أسوان، مساء الخميس، فى السيطرة على حريق محدود اندلع داخل أحد المكاتب بمديرية أمن أسوان، بمقرها الموجود بشارع كورنيش النيل وسط المدينة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ولم يسفر عن أي أصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى أحد المكاتب الموجودة فى الطابق السادس بمديرية أمن أسوان، ومقرها شارع كورنيش النيل وسط المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء، للسيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.