الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رمضان صبحي يواصل تدريباته التأهيلية للحاق بمباراة الاتحاد السكندري

رمضان صبحي
رمضان صبحي

يواصل رمضان صبحي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، برنامجه التأهيلي للحاق بمباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في المباراة المؤجلة من الجولة 27 لبطولة الدوري.

وتقام مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري مساء الأثنين المقبل على ستاد الإسكندرية في الجولة 27 من بطولة الدوري.

وغاب رمضان صبحي عن مباراة حرس الحدود الماضية التي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدف دون رد.

ويعاني اللاعب من آلام في العضلة الضامة نتيجة الإرهاق والإجهاد الشديد.

ويسابق رمضان صبحي الزمن للعودة من جديد للمشاركة مع الفريق بالدوري واللحاق بمعسكر منتخب مصر الذي سينطلق بداية شهر يونيو المقبل.

رمضان صبحى الاتحاد السكندرى بيراميدز الدورى المصرى

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